В фитнес-центре Петербурга пенсионер упал возле бассейна и умер

Пожилой мужчина скончался в одном из фитнес-центров Курортного района Санкт-Петербурга. Смерть наступила в результате падения.
Трагический инцидент произошёл вечером 4 декабря на Приморском шоссе в Сестрорецке,
По словам очевидцев, пенсионер вышел из бани и направился к бассейну, однако по пути он поскользнулся, упал и ударился головой.
В результате проверки патологоанатомам предстоит подтвердить причины смерти либо выяснить, были ли иные причины в состоянии здоровья погибшего, которые привели к потере ориентации и падению.
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