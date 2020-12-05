В фитнес-центре Петербурга пенсионер упал возле бассейна и умер

https://static.news.ru/photo/250a614c-36dc-11eb-94bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожилой мужчина скончался в одном из фитнес-центров Курортного района Санкт-Петербурга. Смерть наступила в результате падения.

Трагический инцидент произошёл вечером 4 декабря на Приморском шоссе в Сестрорецке, передаёт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Погибшим оказался мужчина 1948 года рождения, ранее он работал врачом в больнице № 40.

По словам очевидцев, пенсионер вышел из бани и направился к бассейну, однако по пути он поскользнулся, упал и ударился головой.

В результате проверки патологоанатомам предстоит подтвердить причины смерти либо выяснить, были ли иные причины в состоянии здоровья погибшего, которые привели к потере ориентации и падению.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, маленький ребёнок погиб после падения из окна многоквартирного дома. По версии следствия, младенца выбросила подруга его матери.