В Екатеринбурге спасатели сняли отдыхающих с аттракциона «Катапульта»

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Спасатели Екатеринбурга сняли людей, застрявших на аттракционе. Мужчина и женщина провисели на катапульте два часа на высоте 10 метров от земли.

Инцидент произошёл в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Первоначально работники парка попытались самостоятельно спасти отдыхающих. Один из сотрудников, надев снаряжение, забрался на опору аттракциона, но сделать ничего не смог. Тогда было принято решение вызвать специалистов. Издание E1.ru опубликовало видео происшествия.

Что стало причиной поломки, не сообщается.

Ранее в Измайловском парке Москвы из-за сбоя механизма остановилось колесо обозрения. Некоторые кабинки оказались перевёрнуты в воздухе, однако в них не было людей. На аттракционе в момент ЧП были посетители. Ещё один неприятный случай, связанный с аттракционами произошёл в Ульяновском городском парке «Семья». Там на ребёнка упала деталь аттракциона. По словам тёти потерпевшей девочки, инцидент произошёл в пятницу, 31 июля, они вместе катались на аттракционе в бассейне, писал NEWS.ru.