В Екатеринбурге мужчина зарезал троих прохожих

В Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на прохожих. По информации Telegram-канала «Подъём», злоумышленник успел смертельно ранить трёх человек.
Инцидент произошёл в сквере на улице Челюскинцев. Очевидцы сообщили об обнаружении трёх окровавленных тел. Предполагается, что убийство произошло из-за конфликта собутыльников.
Все погибшие — мужчины. Когда полиция попыталась задержать злоумышленника, он начал сопротивляться. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В результате нападавший получил пулевое ранение в грудь, пишет Life Shot.
Тем не менее злоумышленник выжил. Сейчас он находится на операционном столе, медики борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Санкт-Петербурге мужчину, который напал на девочку-подростка. Инцидент, попавший на видео, произошёл вечером 7 мая в Большом проезде. Мужчина средних лет неожиданно ударил проходящую мимо школьницу ножом в живот.