В Екатеринбурге мужчина зарезал троих прохожих

https://static.news.ru/photo/2dd72108-b6e2-11eb-a833-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на прохожих. По информации Telegram-канала «Подъём», злоумышленник успел смертельно ранить трёх человек.

Инцидент произошёл в сквере на улице Челюскинцев. Очевидцы сообщили об обнаружении трёх окровавленных тел. Предполагается, что убийство произошло из-за конфликта собутыльников.

Все погибшие — мужчины. Когда полиция попыталась задержать злоумышленника, он начал сопротивляться. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В результате нападавший получил пулевое ранение в грудь, пишет Life Shot.

Тем не менее злоумышленник выжил. Сейчас он находится на операционном столе, медики борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Санкт-Петербурге мужчину, который напал на девочку-подростка. Инцидент, попавший на видео, произошёл вечером 7 мая в Большом проезде. Мужчина средних лет неожиданно ударил проходящую мимо школьницу ножом в живот.