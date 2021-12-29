В Дубне насмерть замёрз ребёнок, севший не на тот автобус

В подмосковной Дубне насмерть замёрз 11-летний мальчик, которого сутки искали волонтёры. Ребёнок вышел из дома 27 декабря, чтобы сесть в школьный автобус, но до учебного заведения не доехал. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Как сообщает телеканал RT, пользователи соцсетей уверены, что ребёнок, севший на обычный автобус вместо школьного, был вынужден идти пешком из-за отсутствия денег на проезд. Однако эту информацию не подтвердила координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая.

Сел не на тот автобус — да, а то, что его высадили, — непроверенная информация, у меня есть немножко другие сведения. Наоборот, что мальчик вышел не на той остановке и водитель его ещё спрашивал: «Тебе точно здесь выходить?» Мальчика уговаривали не выходить, — сказала Курчицкая.

Как пишет Telegram-канал Mash, у мальчика были особенности развития. По данным Telegram-канала, ребёнок заблудился, но не смог попросить о помощи. Предполагается также, что он мог провалиться под лёд на реке, выбраться, потерять сознание от переохлаждения и умереть. Версии проверяются.

Ранее сообщалось, что девочка, найденная замёрзшей в овраге в селе под Саратовом, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Пятилетнюю девочку и её восьмилетнего брата вынесла в овраг мать, предварительно придушив. Мальчик не выжил, девочка находится в реанимации. Женщина задержана.