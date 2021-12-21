Два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:06, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Два человека получили травмы в ДТП с участием автомобиля, в котором ехал глава Кузбасса Сергей Цивилёв. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщается в Instagram регионального центра медицины катастроф. Инцидент произошёл 21 декабря около 05:00 по московскому времени на трассе Кемерово — Новокузнецк, когда губернатор направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». Сам руководитель региона в аварии не пострадал.
ДТП. Трасса Кемерово — Новокузнецк. Поворот на посёлок Карагайла. Госпитализированы двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.
ДТП случилось на трассе Кемерово — Новокузнецк. Причиной, по предварительным данным, стали сложные метеоусловия. Губернатор продолжил путь в одном из автомобилей кортежа.