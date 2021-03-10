В Дагестане ликвидировали планировавшего теракт боевика

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Российские силовики нейтрализовали в Дагестане боевика, который планировал совершение теракта. У него было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошёл 11 марта в Махачкале. В ходе проведения контртеррористической операции вооружённый бандит оказал силовикам сопротивление. После его нейтрализации на месте перестрелки был обнаружен автомат, большое количество патронов к нему и «пояс смертника».

Потерь среди силовиков в результате инцидента нет, как и пострадавших среди гражданского населения. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).