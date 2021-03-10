Более 70 ячеек террористов ликвидировали в России в 2020 году

https://static.news.ru/photo/269286fc-81af-11eb-96dd-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В России в течение 2020 года силовиками ликвидирована 71 ячейка террористов. Об этом рассказал глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

Он отметил, что действующая система позволяет заблаговременно выявлять и пресекать действия террористов. Проводится их розыск, обеспечивается неотвратимость наказания всех боевиков, включая тех, кто возвращается из горячих точек, вербовщиков и людей, которые обеспечивают каналы переброски террористов и финансирование их деятельности.

ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых была 71. Но это уже крайняя мера, — сказал Бортников в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что ключевая задача состоит в действии на упреждение, недопущении вовлечения в террористическую деятельность новых лиц, прежде всего молодёжи.

Глава ФСБ добавил, что одним из приоритетов является вскрытие «спящих» ячеек экстремистских организаций, а также противодействие боевикам, действующим в одиночку.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин предупредил о попытках террористических группировок восстановить активность в России. Он отметил, что боевики постоянно меняют тактику, поэтому силовики должны уметь прогнозировать ситуацию.