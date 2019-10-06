https://static.news.ru/photo/735aab56-e82f-11e9-b010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Чите местные жители обнаружили тело 19-летний девушки на козырьке жилого комплекса «Читинка».

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1981 года рождения. Он пытался спрятаться от полицейский в своей арендованной квартире, которая находится в этом же доме, поэтому силовикам пришлось выпиливать дверь.

Следователи с участием следователей-криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома, — говорится на сайте СК РФ.

По предварительный данным, тело молодой девушки было выброшено из окна её собственной квартиры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал News.ru, тело 17-летней студентки МГТУ имени Баумана нашли в квартире дома на улице Светлой. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что жертве нанесли несколько ударов ножом, а до этого душили. Шея девушки была перетянута ремнём в момент обнаружения тела. Убийца не взял денег и ценностей. Родители убитой во время преступления находились в другом городе.