«Не грызи руль!»: в Чебоксарах младенец покатал родителей на машине

https://static.news.ru/photo/99bf6da4-5719-11eb-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Чебоксарах оштрафован местный житель, который разрешил управлять автомобилем своему маленькому сыну. Мужчина усадил ребёнка на колени и отпустил руль, доверив управление малышу.

Видеозапись такого «семейного подряда» в Instagram опубликовала мама ребёнка. Как видно в ролике, в тёмное время суток на оживлённой дороге малыш управляет машиной, и это ему явно нравится. Он периодически смеётся, но отвлекается от процесса. В такие моменты его дублирует отец.

Не грызи руль! — говорит он малышу, когда тот отвлекается в очередной раз.

Судя по реакции супруги водителя, такая семейная поездка ей тоже пришлась по душе.

Эффект от семейного видео оказался явно не таким, на который рассчитывали родители. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям и вызвал волну обсуждений среди горожан. Репосты привлекли внимание и сотрудников Госавтоинспекции.

По видео те установили, что действие происходит на Московском проспекте, это оживлённый Северо-западный район Чебоксар. Затем по камерам дорожного наблюдения был установлен автомобиль, после чего найти его владельца правоохранителям не составило особого труда.

В итоге мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения», передаёт РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Чувашии. За то, что ребёнок находился в машине без удерживающего кресла и впереди на водительском сидении, его отец заплатит штраф в размере трёх тысяч рублей.

Ранее в Архангельской области, как писал NEWS.ru, несовершеннолетний, находясь за рулём автомобиля, выехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в поезд и скрылся с места происшествия. В салоне он оставил своего приятеля, который скончался от полученных травм.