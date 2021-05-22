В центре Москвы произошёл крупный пожар возле церкви

https://static.news.ru/photo/7c091944-bba6-11eb-b19f-96000091f725_660.jpg Фото: ENews112/t.me

В центре столицы на улице Большая Никитская произошёл крупный пожар. Загорелось реконструированное здание, при этом клубы дыма были замечены возле церкви, передаёт Telegram-канал «112».

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания. К месту инцидента стянуты силы города. Другие подробности ЧП неизвестны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Сети также появилось видео с места событий.

Как уточняет Telegram-канал «Подъём», внимание к пожару привлекли колокольным звоном. При этом специальный колокол — набат — использовать не стали.

Угрозы для храма нет — мы уже всё покропили. Помолились. Всё нормально. Пожар в соседнем здании, не относящемся к храму, — рассказал настоятель храма Малое Вознесение Алексий Круглик.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в Мытищах (Московская область). Пожар произошёл 22 мая в многоквартирном доме на улице Лётной. После локализации возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух девочек.