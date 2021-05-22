СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре в Мытищах

https://static.news.ru/photo/15e70fb6-baf9-11eb-a007-96000091f725_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в Мытищах (Московская область). Об этом старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий рассказала АГН «Москва».

Пожар произошёл 22 мая в многоквартирном доме на улице Лётной. После локализации возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух девочек. Одному ребёнку было пять лет, другому — шесть. Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК РФ возбудил дело по признакам преступления, указанным в части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

15 мая произошло возгорание в доме в деревне Большая Заимка Заларинского района Иркутской области. Пожар унёс жизни двух девочек двух и четырёх лет.