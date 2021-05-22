СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре в Мытищах

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в Мытищах (Московская область). Об этом старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий рассказала АГН «Москва».
Пожар
Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
15 мая произошло возгорание в доме в деревне Большая Заимка Заларинского района Иркутской области. Пожар унёс жизни двух девочек двух и четырёх лет.