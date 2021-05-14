Двое детей погибли в результате пожара под Иркутском

https://static.news.ru/photo/d5472cb4-b6d1-11eb-a40c-96000091f725_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Пожар в частном доме в Иркутской области унёс жизни двух девочек двух и четырёх лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщается на сайте регионального управления СКР.

Возгорание в доме в деревне Большая Заимка Заларинского района произошло 15 мая. По данным следствия, родители детей находились поблизости в зимовье. Заметив дым, они вынесли девочек из дома, но спасти их не удалось.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение детей с огнём.

В СКР отметили , что семья характеризуется положительно и на учётах не состоит.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти во время пожара погибли двое подростков 15 и 16 лет. Ещё трое их сверстников получили ожоги. Возгорание произошло по месту жительства одного из подростков, когда молодые люди разогревали себе пищу.