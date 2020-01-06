https://static.news.ru/photo/90513f2c-3069-11ea-a6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Сибири, Новости Сибирского ФО/vk.com

В Прибайкальском районе Бурятии внедорожник насмерть сбил 17-летнюю девушку.

За рулём машины находился бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян. После аварии он скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в СУСК республики.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado принадлежит приятелю Пилосяна. Девушка переходила дорогу возле села Батурино, когда автомобиль сбил её на большой скорости. Пилосян через несколько часов сам явился в отдел полиции. Экспертиза, проведённая после его задержания, показала, что он был трезв, передаёт РИА Новости .

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