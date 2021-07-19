Балтфлот начал проверку после нападения военного на отдыхающих

В Балтийском флоте начали проверку по установлению причастности военнослужащего к нападению на туристов у моря в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения по БФ пресс-службы Западного военного округа.

Командование Балтийского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку о возможной причастности военнослужащего воинской части <...> к инциденту, — говорится в сообщении.

На текущий день подозреваемый задержан. Он находится в военной комендатуре города Балтийска. По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если вина военного будет доказана, его ждёт наказание.

По сообщениям местных СМИ, мужчина с ножом напал на отдыхающих на пляже в районе Гвардейского бульвара. В результате один получил травмы. К счастью, его вовремя доставили в больницу и медикам удалось спасти ему жизнь.

Ранее в Грозном мужчина с ножом напал на полицейских, нёсших службу на стационарном посту. Правоохранители открыли огонь, нападавший был ликвидирован.