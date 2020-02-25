В Башкирии произошла потасовка между водителем такси и пассажиркой. Женщина, заказавшая машину, не указала, что ей нужен автомобиль с двумя детскими автокреслами, и предлагала водителю доплатить 30 рублей. А когда он отказался, набросилась и ударила его по лицу. Видео
Инцидент произошёл в городе Стерлитамаке. На кадрах видно, что клиентка отказывается покинуть машину даже после требований водителя. После того как в ход пошли кулаки, дети, находящиеся в автомобиле, заплакали. Водитель вышел на улицу и, открыв двери машины, попросил женщину выйти из салона. Клиентка некоторое время упиралась, но потом всё же вышла, пожелав мужчине «попасть в аварию».
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