https://static.news.ru/photo/7e4a44a2-5799-11ea-bc6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии произошла потасовка между водителем такси и пассажиркой. Женщина, заказавшая машину, не указала, что ей нужен автомобиль с двумя детскими автокреслами, и предлагала водителю доплатить 30 рублей. А когда он отказался, набросилась и ударила его по лицу. Видео опубликовала ГТРК «Башкортостан».

Инцидент произошёл в городе Стерлитамаке. На кадрах видно, что клиентка отказывается покинуть машину даже после требований водителя. После того как в ход пошли кулаки, дети, находящиеся в автомобиле, заплакали. Водитель вышел на улицу и, открыв двери машины, попросил женщину выйти из салона. Клиентка некоторое время упиралась, но потом всё же вышла, пожелав мужчине «попасть в аварию».