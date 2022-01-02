В Балашихе трое погибли из-за отравления суррогатным алкоголем

В подмосковной Балашихе четыре человека отравились суррогатным алкоголем. Трое из низ погибли. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщает управление ведомства по Московской области.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть трёх человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 января в одной из квартир были обнаружены два тела, одно из них было уже без признаков жизни. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали. После этого в другой квартире также были обнаружены ещё два тела — мужчина и женщина скончались из-за отравления неустановленным веществом.

Из обеих квартир были изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью. Предварительно установлено, что все канистры были приобретены погибшими в одном месте.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют место приобретения суррогатного алкоголя и поставщика.

Ранее российские производители алкоголя начали разрабатывать пакет мер по борьбе с контрафактными напитками. Они касаются поблажек, которые позволят легальному бизнесу вытеснить с рынка суррогатный алкоголь.