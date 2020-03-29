В Ленинском районе Астрахани загорелся камыш. Площадь возгорания составила 6000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 73 человека и 26 единиц техники.
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Ранее крупный природный пожар произошёл в Минусинском районе Красноярского края. Там огонь охватил сухую растительность на площади в 700 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В результате происшествия никто не пострадал, писал NEWS.ru.
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