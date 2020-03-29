https://static.news.ru/photo/6b13917a-71c2-11ea-958a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинском районе Астрахани загорелся камыш. Площадь возгорания составила 6000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 73 человека и 26 единиц техники.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, площадь активного горения — 800 квадратных метров. Причины пожара не сообщаются.

Ранее крупный природный пожар произошёл в Минусинском районе Красноярского края. Там огонь охватил сухую растительность на площади в 700 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В результате происшествия никто не пострадал, писал NEWS.ru.