https://static.news.ru/photo/1952917e-70cd-11ea-b220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Минусинском районе Красноярского края произошёл природный пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС РФ, огнём охвачена сухая растительность на площади в 700 тыс. кв. м.

В ликвидации пожара принимают участие 56 человек и 22 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо создать новую систему взаимодействия служб. Он пояснил, что лесные пожары находятся в зоне ответственности Рослесхоза. По этой причине МЧС не может вести борьбу с огнём в населённых пунктах, которые находятся в лесах, это не входит в полномочия ведомства. Такое разделение ответственности в чрезвычайных ситуациях неверно и требует пересмотра, считает он.