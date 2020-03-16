https://static.news.ru/photo/c2295190-6789-11ea-b61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wen Xiaolin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На прошедшей неделе природные пожары зафиксировали на территории шести регионов Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. В настоящее время все они потушены, новых возгораний зарегистрировано не было.

На данный момент все природные пожары потушены, — сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

По данным ведомства, наиболее пожароопасная обстановка наблюдалась в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Как писал NEWS.ru, для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо создать новую систему взаимодействия служб. Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пояснил, что лесные пожары находятся в зоне ответственности Рослесхоза. По этой причине МЧС не может вести борьбу с огнём в населённых пунктах, которые находятся в лесах, это не входит в полномочия ведомства. По мнению Трутнева, такое разделение ответственности в чрезвычайных ситуациях неверно и требует пересмотра.