https://static.news.ru/photo/a4fc2a50-63ad-11ea-b675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо создать новую систему взаимодействия служб. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Он пояснил, что лесные пожары находятся в зоне ответственности Рослесхоза. По этой причине МЧС не может вести борьбу с огнём в населённых пунктах, которые находятся в лесах, это не входит в полномочия данного ведомства.

По мнению Трутнева, такое разделение ответственности в чрезвычайных ситуациях неверно и требует пересмотра.

Мне кажется, здесь надо по-другому распределить ответственность, а вот потом, когда пожар потушен, разбираться, кто виноват, на чьих это землях, — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае и Крыму из-за аномально тёплой и малоснежной зимы осложнилась пожароопасная обстановка. В этих регионах бушуют свыше 20 лесных пожаров.