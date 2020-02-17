https://static.news.ru/photo/00716138-51b7-11ea-9c0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частное предприятие «Вымпел-А» не имеет никакого отношения к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Таким образом президент ассоциации спецподразделения ФСБ РФ «Вымпел» Валерий Попов прокомментировал это дело.

Фонд мы этот знаем, никакой подготовкой спецопераций он заниматься не может. Это просто ветеранская организация, она занимается благотворительностью, детьми. Кто-то хочет выдать операцию за работу «Вымпела», какая-то провокация, — подчеркнул Попов.

Он считает, что фонд впутали в это дело западные СМИ. По его словам, никто бы ни о чём не догадывался, если бы действительно работал «Вымпел», сообщает «Интерфакс».

Этнический чеченец, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его расстреляли из пистолета с глушителем. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении через некоторое время после убийства. The Insider, Spiegel и Bellingcat считают, что мужчина был связан с российскими спецслужбами. Их расследование было опубликовано 30 августа 2019 года.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей». Российский лидер подчеркнул, что во время одной из акций Хангошвили «уничтожил 98 человек».

Сообщалось, что в 2012 году ФСБ передала Федеральному ведомству по уголовным делам в Германии список террористов, котором фигурировало имя Зелимхана Хангошвили.