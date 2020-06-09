В анализах Ефремова обнаружили наркотики

https://static.news.ru/photo/1e5266a6-aa5f-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Артист Михаил Ефремов на следующий день после аварии, в результате которой скончался 57-летний мужчина, сдал анализы для медицинской экспертизы. В крови и моче актёра обнаружили наркотики.

Исходя из результатов экспертизы, в анализах Ефремова присутствуют следы канабиноидов и кокаина, передаёт Telegram-канал «112».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. На своём автомобиле актёр врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время артисту грозит до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 264 УК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил, что его подзащитный готов давать показания и оказать любую помощь семье погибшего.