В анализах Ефремова обнаружили наркотики

Артист Михаил Ефремов на следующий день после аварии, в результате которой скончался 57-летний мужчина, сдал анализы для медицинской экспертизы. В крови и моче актёра обнаружили наркотики.
Исходя из результатов экспертизы, в анализах Ефремова присутствуют следы канабиноидов и кокаина, передаёт Telegram-канал «112».
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. На своём автомобиле актёр врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время артисту грозит до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 264 УК РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил, что его подзащитный готов давать показания и оказать любую помощь семье погибшего.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен