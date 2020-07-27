Убитый в подмосковных Химках террорист находился в РФ легально

https://static.news.ru/photo/75618bee-d01a-11ea-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Гражданин Таджикистана, готовивший в Москве теракт и уничтоженный во время перестрелки в подмосковных Химках, находился в Российской Федерации на законных основаниях. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, гражданин Таджикистана Одил Каюмов находился на территории РФ на законных основаниях. Он также имел патент на трудовую деятельность, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, ранее Каюмов не попадал в поле зрения российских правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, Одил Каюмов, которого убили силовики в ходе задержания, хотел устроить теракт в одном из парков в центре Москвы. Нападение должно было произойти 26 июля. Приверженец террористов планировал устроить массовый расстрел. Его ликвидировали 26 июля в ходе перестрелки в подмосковных Химках.

Мужчину обнаружили в районе заброшенных гаражей. В ходе проверки он был остановлен для проверки документов и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Преступник был нейтрализован полицейскими на месте происшествия. При себе у злоумышленника нашли автомат и гранаты. По некоторым данным, после теракта он планировал уехать в Сирию.

В заброшенном гараже в Химках он оборудовал тайник с оружием и боеприпасами. Там были найдены автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-1 и одна граната РГД.

Родственники злоумышленника считали его пропавшим без вести. При этом они подозревали, что мужчина общается с террористами из Сирии.