ФСБ предотвратила теракт в Москве

https://static.news.ru/photo/b7e1c656-cff1-11ea-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в месте массового пребывания людей в Москве. Приверженец террористов, который являлся уроженцем Центральной Азии, планировал устроить массовый расстрел.

ФСБ России совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве, — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Его ликвидировали в ходе перестрелки в подмосковных Химках. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Преступник был нейтрализован полицейскими на месте происшествия. При себе у злоумышленника нашли автомат и гранаты. По некоторым данным, после теракта он планировал уехать в Сирию.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ пресекли теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии. Четыре боевика «Исламского государства» (запрещено в РФ) были ликвидированы в лесу в Чегемском районе. Их пытались задержать, но злоумышленники начали отстреливаться. Их уничтожили ответным огнём. В Нальчике на квартире членов запрещённой ячейки была найдена самодельная бомба, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи. Террористы вели переписку с боевиками ИГ, в которой обсуждали детали планируемого теракта.