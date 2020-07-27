У ликвидированного в Химках террориста был схрон с оружием

https://static.news.ru/photo/71168e58-d007-11ea-af3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Уроженец одной из центральноазиатских республик, планировавший устроить теракт в Москве, оборудовал тайник с оружием и боеприпасами в Химках. Арсенал размещался в заброшенном гараже.

Он подобрал один из заброшенных гаражей в Химках на улице Жуковского, где оборудовал схрон. В ходе оперативных мероприятий правоохранителям стало известно об этом схроне, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки гаражного массива предполагаемый террорист был остановлен для проверки документов. Он открыл по силовикам огонь и был ликвидирован в ходе перестрелки.

На месте происшествия были найдены автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-1 и одна граната РГД.

Как ранее писал NEWS.ru, террорист планировал устроить массовый расстрел в одном из многолюдных мест столицы. После теракта он собирался, по некоторым данным, отправиться в Сирию. Родственники злоумышленника считали его пропавшим без вести. При этом они подозревали, что мужчина общается с террористами из Сирии.