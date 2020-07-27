Ликвидированный в Химках террорист хотел устроить взрыв в центре Москвы

Гражданин одной из стран Центральной Азии, которого убили силовики в ходе задержания, хотел устроить теракт в одном из парков в центре Москвы. Нападение должно было произойти 26 июля, в день ликвидации боевика.
Об этом журналистам РИА Новости
Правоохранители задержали боевика в тот же день, когда он готовился устроить теракт в одном из центральных парков Москвы, — поделился информатор.
Как ранее писал NEWS.ru, приверженец террористов планировал устроить массовый расстрел. Его ликвидировали 26 июля в ходе перестрелки в подмосковных Химках. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей.
В ходе проверки гаражного массива предполагаемый террорист был остановлен для проверки документов и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Преступник был нейтрализован полицейскими на месте происшествия. При себе у злоумышленника нашли автомат и гранаты. По некоторым данным, после теракта он планировал уехать в Сирию.
В заброшенном гараже в Химках он оборудовал тайник с оружием и боеприпасами.
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