Ликвидированный в Химках террорист хотел устроить взрыв в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/8a44b09e-d00c-11ea-8d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Гражданин одной из стран Центральной Азии, которого убили силовики в ходе задержания, хотел устроить теракт в одном из парков в центре Москвы. Нападение должно было произойти 26 июля, в день ликвидации боевика.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Правоохранители задержали боевика в тот же день, когда он готовился устроить теракт в одном из центральных парков Москвы, — поделился информатор.

Как ранее писал NEWS.ru, приверженец террористов планировал устроить массовый расстрел. Его ликвидировали 26 июля в ходе перестрелки в подмосковных Химках. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей.

В ходе проверки гаражного массива предполагаемый террорист был остановлен для проверки документов и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Преступник был нейтрализован полицейскими на месте происшествия. При себе у злоумышленника нашли автомат и гранаты. По некоторым данным, после теракта он планировал уехать в Сирию.

В заброшенном гараже в Химках он оборудовал тайник с оружием и боеприпасами.