«Цирк на выезде»: ульяновские депутаты подрались из-за «Голубков»

https://static.news.ru/photo/22c5d512-d1bd-11ea-9de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: КПРФ Ульяновск/youtube.com

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области во время заседания устроили массовую драку, в которой участвовали представители «Единой России» и КПРФ. Причиной стал плакат с фотографиями губернатора Сергея Морозова и одного из парламентариев, прикреплённый к одному из депутатских мест. Над снимками большими голубыми буквами была выведена надпись «Голубки».

Появление плаката вызвало возмущение части депутатов. В какой-то момент словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Потасовку попытались разнять другие народные избранники. В общей сложности в конфликт оказались вовлечены примерно полтора десятка человек.

Видеозапись инцидента опубликовало в YouTube ульяновское отделение коммунистической партии. На видеозаписи, помимо нецензурных выражений, можно услышать и оценку произошедшего от коллег-женщин. Одна из них заявила, что в зале заседаний собрался «цирк на выезде».

Единая Россия набросилась на КПРФ, нервишки сдают, — сказано в подписи к видео.

Между тем, депутат от «Единой России» Александр Чепухин заявил, что причиной конфликта стала «оскорбительная выходка» самих коммунистов. По его словам, именно они повесили плакат, «оскорбляющий государственную власть». При чём, подчеркнул депутат, это было намеренно сделано во время заседания с трансляцией.

Я подошёл, чтобы убрать этот плакат со стены. На меня набросился депутат [Рамиль] Хакимов, разодрал мне руку. Мне пришлось защищаться, — рассказал Чепухин радиостанции «Говорит Москва».

По словам политика, помимо него самого, за Морозова «голосовало большинство Ульяновской области». Поэтому плакат, уверен он, является оскорблением не только государственной власти.

Из-за скандала и последовавшей ругани между депутатами заседание было прервано до следующего дня.

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