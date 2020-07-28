Пассажир автобуса в Москве впал в кому после драки с пенсионером

Пенсионер тяжело ранил 33-летнего жителя Юго-Западного административного округа Москвы после конфликта в автобусе.
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Раненого в тяжёлом состоянии нашли очевидцы, они же обратились в полицию. Правоохранительные органы задержали пенсионера, подозреваемого в причастности к этому инциденту, ему выдали подписку о невыезде. Пострадавшего доставили в больницу, в настоящее время он находится в состоянии комы.
Ранее NEWS.ru писал о драке в Барнауле, один из участников которой скончался от полученных травм. В потасовке приняли активное участие титулованные спортсмены: боксёр Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.
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