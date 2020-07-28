Пассажир автобуса в Москве впал в кому после драки с пенсионером

https://static.news.ru/photo/0abf5e98-d0ff-11ea-990b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионер тяжело ранил 33-летнего жителя Юго-Западного административного округа Москвы после конфликта в автобусе.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице. Потерпевший повздорил с 64-летним мужчиной в рейсовом автобусе в районе Черёмушки. Участники конфликта решили продолжить выяснение отношений на улице и вышли на остановке. После этого пожилой мужчина ударил своего оппонента предметом, похожим на нож.

Раненого в тяжёлом состоянии нашли очевидцы, они же обратились в полицию. Правоохранительные органы задержали пенсионера, подозреваемого в причастности к этому инциденту, ему выдали подписку о невыезде. Пострадавшего доставили в больницу, в настоящее время он находится в состоянии комы.

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