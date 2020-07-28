СМИ: барнаулец погиб, пытаясь защитить инвалида от профессиональных бойцов

https://static.news.ru/photo/0128126e-d0b2-11ea-b6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка с участием профессионального боксёра произошла в Барнауле в ночь на 27 июля 2020 года. Во время потасовки погиб 40-летний мужчина. Его вдова рассказала о деталях инцидента. По её словам, в конфликте приняли активное участие титулованные спортсмены: боксёр Михаил Старцев, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и третья женщина, чьё имя пока неизвестно.

Мы отдыхали, отмечали день рождения сестры, никого не трогали. Тут возле кафе появились трое людей <...> Они в пьяном угаре стали докапываться до парня-инвалида, у которого после аварии плохо работает левая сторона тела, — рассказала телеканалу «360» вдова покойного Светлана.

Она добавила, что первые минуты конфликтующие обходились без драки, потом инвалид отправился к своему автомобилю, чтобы достать трость для ходьбы.

Чемпионка мира по кикбоксингу забрала у него трость и начала ею бить его. Мы наблюдали, как они отвели парня подальше от кафе, завалили на пол и начали пинать, — вспоминает женищна.

По словам Светланы, в этот момент супруг не выдержал и решил вмешаться. Мужчина подбежал к дерущимся, встал между ними и пытался разнять. Она добавила, что позже её саму повалили на землю, начали пинать в живот и по голове. По словам вдовы, к этому причастна чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

У меня есть гематома в области виска. А муж мой получил единственный удар, но смертельный. Мгновенная смерть, всё. Сейчас этого спортсмена пытается отмазать половина Барнаула, уже подключают каких-то депутатов, даже собираются дойти до Москвы. Справедливого суда поможет добиться только огласка, — резюмировала потерпевшая.

На следующие сутки ролик с потасовкой разместили в Сети. Съёмку вела Светлана, а также очевидцы ЧП. В драку больше никто не вмешивался, лишь наблюдали. У покойного Павла Рохлова осталась шестилетняя дочь.

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