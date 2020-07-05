Экс-сотрудник ОМОНа зарезал сына и покончил с собой в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Настоящая трагедия разыгралась в Подмосковье. Там мужчина убил сына, ранил жену, а затем свёл счёты с жизнью. Расправу устроил 59-летний сотрудник ОМОНа в отставке.

Как отмечает «Московский комсомолец», инцидент произошёл в подмосковном посёлке Володарского. Мужчина пришёл домой к супруге, с которой в ближайшее время должен был официально развестись, и начал выяснять отношения. За мать вступился сын, который служил в одном из подразделений ФСБ.

Разгневанный отец семейства заперся с супругой в одной из комнат и набросился на неё, в результате чего женщина получила ранение кисти. Она в последнюю минуту сумела ухватиться рукой за лезвие ножа, благодаря чему осталась в живых. В этот момент ей на помощь подоспел сын. Мужчина ударил сына в живот, этот удар оказался смертельным. После этого нападавший покончил с собой, не дожидаясь приезда полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Казани признал виновным сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по делу об убийстве своей подруги, 21-летней Эльнары Карахановой. Подсудимому дали девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Резонансное убийство произошло 1 сентября 2018 года. Сахапов сначала избил девушку, а потом выбросил её с балкона шестого этажа дома. В ходе следствия было установлено, что молодой человек и раньше угрожал погибшей. Он обещал убить её, если она его бросит.