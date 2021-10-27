Украинка попыталась вывезти свою дочь из Крыма по поддельным документам

Гражданка Украины попыталась вывезти из Крыма свою дочь по поддельным документам. Её уже задержали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ.

Сотрудники пограничного управления среди пассажиропотока выявили и задержали в пункте пропуска через государственную границу Армянск жительницу Одессы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина предъявила поддельное свидетельство о рождении ребёнка. Теперь же в её действиях усматривают правонарушение по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». По данному факту проводится проверка — по её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее новый порядок вывоза детей за рубеж вступил в силу в России. Соответствующий приказ от 31 августа был утверждён МВД 6 октября. С 17 октября родители, усыновители, опекуны или законные представители детей, несогласные с их выездом за границу, могут указать, что запрещают это, и их требование будет учтено территориальным органом МВД России.