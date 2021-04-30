Удар по команде: за что задержали адвоката Ивана Павлова

Силовики задержали в Москве специализирующегося на делах о государственной измене и шпионаже адвоката Ивана Павлова. Ему вменяют ст. 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»). Также СК провёл обыски в офисе возглавляемой юристом правозащитной «Команды 29» в Петербурге. Причиной проверок стало дело журналиста Ивана Сафронова, по которому ранее Минюст дважды вносил в отношении защитника представления о разглашении им данных следствия. NEWS.ru выяснил подробности происходящего.

Сказал о тайном свидетеле

В пятницу утром, 30 апреля, сотрудники ФСБ провели обыск у Ивана Павлова в номере одной из московских гостиниц. После этого адвоката задержали и доставили в СК на допрос по уголовному делу о разглашении данных предварительного расследования. Наказание по ст. 310 УК предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за полгода. Кроме этого, санкция по ней предполагает обязательные работы до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, а также арест на срок до трёх месяцев.

Кроме того, силовики провели обыски в петербургском офисе «Команды 29» и у супруги юриста. У адвоката, который находился в офисе Павлова, взяли подписку о неразглашении.

Обыски и задержание адвоката произошли по делу его подзащитного — журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого ФСБ обвиняет в государственной измене.

Как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, подписанного 27 апреля руководителем Главного следственного управления СК Денисом Колесниковым, 1 сентября 2020 года Павлова предупредили «о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших ему известными данных предварительного расследования, а также об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ». Однако несмотря на это, он передал в газету «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого от 13 июля 2020-го. Данный документ также был опубликован на сайте «Команды 29».

Кроме того, по версии СК, Павлов «разгласил данные предварительного следствия», сообщив 2 марта 2021 года журналистам «Коммерсанта», РИА Новости и ТАСС данные из ходатайства ФСБ о продлении содержания Сафронова под стражей. В этом документе сотрудники госбезопасности упомянули о допросе некоего анонимного свидетеля под псевдонимом Ландер.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу, 30 апреля, Павлов должен был присутствовать на заседании по продлению меры Сафронову. В августе 2020 года следствие жаловалось на отказ защитника дать подписку о неразглашении по этому делу. Павлов, в свою очередь, заявлял , что подписка была нужна как раз для того, чтобы впоследствии обвинить его в её нарушении. При этом он утверждал, что 7 июля 2020 года суд попросил его дать подписку о неразглашении данных, составляющих гостайну, что он и сделал, но никаких других подписок ни суд, ни следователь от адвоката не просили.

После этого петербургское управление Минюста обратилось в адвокатскую палату Санкт-Петербурга с представлением о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Павлова за отказ дать подписку. Однако в итоге квалификационная комиссия палаты не нашла повода для санкций в отношении юриста. В январе этого года адвокатская палата повторно отказала Минюсту после требования следователя ФСБ.

По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с обнаружившимся в ходе разбирательства отсутствием повода для его возбуждения, — комментировал Павлов.

Как рассказал адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов, задержание коллеги и обыски являются, по его мнению, ударом по защите тех подсудимых, интересы которых представляет их объединение. Он пообещал, что работа по их делам будет продолжена.

Павлов специализируется на уголовных делах о госизмене и разглашении государственной тайны. Помимо Сафронова, он защищал бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан, получившую недавно 18 лет за шпионаж, 78-летнего президента Арктической академии наук Валерия Митько, обвиняемого в госизмене и шпионаже в пользу КНР, а также 77-летнего учёного Виктора Кудрявцева, о смерти которого Павлов сообщил накануне.



В данный момент адвокат представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (Минюст признал его иноагентом) в деле о признании организации экстремистской. Накануне Павлов сообщил , что в закрытой части материалов дела содержится вынесенное 4 февраля постановление о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова по ч. 2 ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

Адвокатская статья

Руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков обратил внимание, что адвокаты сталкиваются с преследованием за разглашение данных следствия довольно редко. Он напомнил, что помимо Павлова, данную статью УК вменяли адвокату Владимиру Дворяку из Абакана, который защищал одного из обвиняемых чиновников по делу о коррупции. Его обвинили за обсуждение деталей дела с коллегами, но в итоге оправдал Верховный суд РФ.

Также по ст. 310 УК обвинения были предъявлены адвокату Георгию Антонову, который представлял интересы бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова. Уголовное дело адвоката в итоге прекратили по амнистии, но своего статуса Антонов лишён не был.

По словам Чикова, по жалобе адвоката Дмитрия Динзе в 2015 году Конституционный суд РФ принял решение , обязывающее внести изменения в УПК, запрещающие следователям ограничивать защитников в распространении определённой информации по делу, в том числе в связи с обращением в ЕСПЧ.

Долгое время адвокатов не преследовали по ст. 310 УК, отмечает руководитель «Агоры», но в январе 2021 года уголовное дело за разглашение данных следствия завели на Ирину Савельеву, которая защищала бывшего первого заместителя главы Ульяновска Михаила Сычёва, обвинявшегося в мошенничестве.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, как адвокаты сталкиваются с проблемами, касающимися ограничения публичности их работы в разных уголовных делах.