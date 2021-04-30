Удар по команде: за что задержали адвоката Ивана Павлова

Силовики задержали в Москве специализирующегося на делах о государственной измене и шпионаже адвоката Ивана Павлова. Ему вменяют ст. 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»). Также СК провёл обыски в офисе возглавляемой юристом правозащитной «Команды 29» в Петербурге. Причиной проверок стало дело журналиста Ивана Сафронова, по которому ранее Минюст дважды вносил в отношении защитника представления о разглашении им данных следствия. NEWS.ru выяснил подробности происходящего.
Сказал о тайном свидетеле
В пятницу утром, 30 апреля, сотрудники ФСБ
Кроме того, силовики провели обыски в петербургском офисе «Команды 29» и у супруги юриста. У адвоката, который находился в офисе Павлова, взяли подписку о неразглашении.
Обыски и задержание адвоката
Как
Кроме того, по версии СК, Павлов «разгласил данные предварительного следствия», сообщив 2 марта 2021 года журналистам «Коммерсанта», РИА Новости и ТАСС данные из ходатайства ФСБ о продлении содержания Сафронова под стражей. В этом документе сотрудники госбезопасности упомянули о допросе некоего анонимного свидетеля под псевдонимом Ландер.
В пятницу, 30 апреля, Павлов должен был присутствовать на заседании по продлению меры Сафронову. В августе 2020 года следствие жаловалось на отказ защитника дать подписку о неразглашении по этому делу. Павлов, в свою очередь,
После этого петербургское управление Минюста обратилось в адвокатскую палату Санкт-Петербурга с представлением о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Павлова за отказ дать подписку. Однако в итоге квалификационная комиссия палаты
По итогам заседания квалификационной комиссии было принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с обнаружившимся в ходе разбирательства отсутствием повода для его возбуждения, — комментировал Павлов.
Как
Павлов специализируется на уголовных делах о госизмене и разглашении государственной тайны. Помимо Сафронова, он защищал бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан, получившую недавно 18 лет за шпионаж, 78-летнего президента Арктической академии наук Валерия Митько, обвиняемого в госизмене и шпионаже в пользу КНР, а также 77-летнего учёного Виктора Кудрявцева, о смерти которого Павлов
В данный момент адвокат представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (Минюст признал его иноагентом) в деле о признании организации экстремистской. Накануне Павлов
Адвокатская статья
Руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков обратил внимание, что адвокаты сталкиваются с преследованием за разглашение данных следствия довольно редко. Он напомнил, что помимо Павлова, данную статью УК вменяли адвокату Владимиру Дворяку из Абакана, который защищал одного из обвиняемых чиновников по делу о коррупции. Его обвинили за обсуждение деталей дела с коллегами, но в итоге оправдал Верховный суд РФ.
Также по ст. 310 УК обвинения были предъявлены адвокату Георгию Антонову, который представлял интересы бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова. Уголовное дело адвоката в итоге прекратили по амнистии, но своего статуса Антонов лишён не был.
По словам Чикова, по жалобе адвоката Дмитрия Динзе в 2015 году Конституционный суд РФ
Долгое время адвокатов не преследовали по ст. 310 УК,
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