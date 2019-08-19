https://static.news.ru/photo/8c90a70a-c260-11e9-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ульяновскому подростку, который убил семью и покончил с собой, назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Подозрение у сыщиков на нездоровое душевное состояние вызвала предсмертная записка.

В ней он написал, что «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой». Это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией, отметил представитель прокуратуры региона.

О назначении посмертной экспертизы заявили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Трагедия произошла в селе Патрикеево 18 августа. Старшеклассник зарубил свою мать, близняшек, бабушку с дедушкой и сам в итоге совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт. СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.

Директор школы, в которой учился юноша, говорит, что никто до сих пор не может поверить в произошедшее. По его словам, подросток никогда не конфликтовал с учителями или сверстниками, не был раздражительным и неуравновешенным, писал News.ru.