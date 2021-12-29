У ревнивого анестезиолога нашли в квартире арсенал оружия и наркотики

В квартире анестезиолога, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде, сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время обыска целый арсенал оружия и наркотики. Кроме четырёх зарегистрированных на задержанного единиц оружия, следователи обнаружили обрез и самодельный пистолет, сообщает Telegram-канал SHOT.

Обрез был спрятан в стене за деревянной панелью, а пистолет — в ящике в сарае рядом с домом. Также были обнаружены наркотические вещества, по предварительной оценке, это марихуана.

Сам задержанный подтверждает, что решил пострелять в поликлинике, потому что приревновал бывшую супругу к её шефу. «Последней каплей» ревнивый анестезиолог называет корпоратив, на котором была жена. Он уверен, что там она «загуляла».

Ранее сообщалось, что мужчина, работающий анестезиологом, пришёл в поликлинику Петровской районной больницы в Светлограде Ставропольского края, чтобы поговорить с супругой. По словам очевидцев, он был вооружён карабином «Сайга». В какой-то момент врач попытался прорваться в запертый хирургический кабинет. Нападавшим являлся Андрей Мирошниченко, который на момент инцидента был сильно пьян.

Пациентов вывели из здания, а врачи закрылись в своих кабинетах. Через какое-то время на место приехали сотрудники полиции, которые задержали вооружённого мужчину. Изначально он спрятал своё оружие под диван, однако его нашли. При этом магазина с патронами не было.