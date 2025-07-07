Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 18:11

В деле о растрате в Курской области могут появиться новые фигуранты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Расследование хищений при возведении оборонительных сооружений в Курской области может быть расширено, сообщает РИА Новости. Следственные органы не исключают появления новых подозреваемых по данному уголовному делу.

В настоящее время продолжается работа по установлению всех обстоятельств предполагаемых финансовых злоупотреблений при строительстве укреплений. Источники отмечают, что список лиц, причастных к возможным преступным действиям, может быть дополнен после проведения дополнительных следственных мероприятий.

Ранее суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его экс-заместителю Алексею Дедову. Как следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции, обвиняемые пробудут в следственном изоляторе как минимум еще три месяца. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (1 млрд рублей) при строительстве оборонительных сооружений на украинской границе.

До этого в уголовном деле экс-губернатора Курской области был выявлен новый эпизод преступной деятельности — растрата бюджетных средств при реализации государственного контракта на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничников. Оба фигуранта находятся под стражей по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Курская область
уголовные дела
следствие
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.