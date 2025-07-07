В деле о растрате в Курской области могут появиться новые фигуранты

В деле о растрате в Курской области могут появиться новые фигуранты

Расследование хищений при возведении оборонительных сооружений в Курской области может быть расширено, сообщает РИА Новости. Следственные органы не исключают появления новых подозреваемых по данному уголовному делу.

В настоящее время продолжается работа по установлению всех обстоятельств предполагаемых финансовых злоупотреблений при строительстве укреплений. Источники отмечают, что список лиц, причастных к возможным преступным действиям, может быть дополнен после проведения дополнительных следственных мероприятий.

Ранее суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его экс-заместителю Алексею Дедову. Как следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции, обвиняемые пробудут в следственном изоляторе как минимум еще три месяца. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (1 млрд рублей) при строительстве оборонительных сооружений на украинской границе.

До этого в уголовном деле экс-губернатора Курской области был выявлен новый эпизод преступной деятельности — растрата бюджетных средств при реализации государственного контракта на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничников. Оба фигуранта находятся под стражей по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).