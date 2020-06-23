Трутнев: для спасения моряков на Камчатке нужно использовать все средства

https://static.news.ru/photo/28e961ec-b55d-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поручение МЧС РФ организовать поиски пропавших в Авачинской бухте на Камчатке дал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Он возложил контроль над ситуацией на аппарат полномочного представителя региона.

Для поиска и спасения моряков необходимо задействовать все имеющиеся средства. Недопустимо бросать людей на произвол судьбы, — сказал Трутнев.

Родственники моряков обратились в аппарат Трутнева. По их словам, моряки 14 июня на катере «Тихий» перевозили груз компании ООО «УВГИЛ». Экипаж судна состоял из четырёх человек.

Маломерный катер удалось обнаружить в 40 км от берега. Он был перевёрнут, но спасательного плота на нём не было, и членам экипажа удалось спастись. К поискам привлечён буксир «Капитан Мишин», а также был мобилизован спасательный катер «БЛ-820» со спасателями и сотрудниками морспасслужбы, писал NEWS.ru.