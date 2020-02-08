Спасатели в Петербурге нашли тело девушки, которая утонула 29 января.
Тело девушки обнаружили в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта, доставили на берег, передали полиции, — сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Девушка пропала в конце января. Она ушла на корпоратив и не вернулась домой. СМИ сообщали, что у родственников оказались записи с камер, на которых видно, что девушка упала в Неву.
NEWS.ru писал, что в Ленинградской области нашли трупы двух-мужчин любовников. Мужчины сняли на сутки дачный дом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен