https://static.news.ru/photo/d2b0e3fa-4b57-11ea-b5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Спасатели в Петербурге нашли тело девушки, которая утонула 29 января.

Тело девушки обнаружили в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта, доставили на берег, передали полиции, — сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Девушка пропала в конце января. Она ушла на корпоратив и не вернулась домой. СМИ сообщали, что у родственников оказались записи с камер, на которых видно, что девушка упала в Неву.

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