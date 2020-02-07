В одной из квартир в центре Москвы обнаружили мумию мужчины. Он скончался пять лет назад.
Как сообщает пресс-служба столичного главка СК России, труп был обнаружен в доме на Рубцовской набережной, дом 4. Предварительно установлено, что мужчина умер в декабре 2014 года.
Газета «Московский комсомолец»
Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинской квартире обнаружили мумию женщины. Погибшей было 40 лет. На момент смерти она пролежала в квартире пять лет. Мумию нашёл сантехник, который по неизвестной причине заглянул в окно и увидел тело, лежащее на кровати.
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