https://static.news.ru/photo/c519d9e4-49dc-11ea-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из квартир в центре Москвы обнаружили мумию мужчины. Он скончался пять лет назад.

Как сообщает пресс-служба столичного главка СК России, труп был обнаружен в доме на Рубцовской набережной, дом 4. Предварительно установлено, что мужчина умер в декабре 2014 года.

Газета «Московский комсомолец» пишет , что умерший является старшим потомком французского рода маркизов де Лафит де Пельпор, на момент смерти мужчине было 79 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинской квартире обнаружили мумию женщины. Погибшей было 40 лет. На момент смерти она пролежала в квартире пять лет. Мумию нашёл сантехник, который по неизвестной причине заглянул в окно и увидел тело, лежащее на кровати.