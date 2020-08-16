Трое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Хабаровском

Четыре человека, включая малолетнего ребёнка, погибли в аварии под Хабаровском. Также в этом ДТП пострадали ещё три человека.
ДТП произошло на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре,
Еще двое взрослых и ребёнок с различными травмами госпитализированы в больницу. Оставшихся в живых пришлось деблокировать из машины с помощью специального инструмента. Для смыва топлива и обеспечения пожарной безопасности на месте происшествия находились сотрудники пожарной части № 89.
На месте ДТП и в больнице с пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Устанавливаются причины ДТП.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авария произошла на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. В результате ДТП погибли пять человек.
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