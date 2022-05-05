Трое туристов-байдарочников пропали в районе Ладожского озера

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туристы отправились в сплав по Ладожскому озеру и пропали, сообщается на сайте МЧС Карелии. Мужчины прибыли в Лахденпохский район, чтобы пройти на байдарках по Ладожскому озеру, однако спустя несколько дней перестали выходить на связь.

30 апреля трое жителей Санкт- Петербурга вышли <...> на байдарке в акваторию Ладожского озера и до настоящего времени не вернулись. Последний раз выходили на связь в 13:46 3 мая. Проводятся поисково-спасательные работы, — сказано в сообщении.

Как уточняет KP.RU, на берегу удалось найти байдарку с вещами, однако самих туристов до сих пор не обнаружили. Местных жителей просят помочь с поисками или сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении туристов. В администрации Сортавальского поселения напомнили, что навигация по Ладоге ещё не открыта из-за сильных ветров и нестабильной погоды.

Ранее сообщалось, что четверо туристов, в том числе девочка-школьница, пропали во время сплава на байдарках по реке Горин Хабаровского края. Группа не была зарегистрирована, люди не вышли на связь в установленный срок. Прокуратура района, где исчезли туристы, начала проверку по данному факту.