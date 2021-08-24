Туристы пропали во время сплава в Хабаровском крае

Четверо туристов, в том числе девочка-школьница, пропали во время сплава на байдарках по реке Горин Хабаровского края. Группа не была зарегистрирована, люди не вышли на связь в установленный срок, сообщает краевая прокуратура.

Туристы, в числе которых была 12-летняя школьница, должны были объявиться 22 августа. Сейчас ведутся поисковые работы. Прокуратура района, где исчезли туристы, ведёт проверку.

Накануне группа из 15 туристов оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного человека унесло течением реки, жизни остальных ничего не угрожает.

Ранее тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, эвакуированы спасателями. Двое мужчин совершали восхождение в составе группы. При спуске с ледника на высоте 4100–4200 метров они оступились и упали со склона.