Трое рабочих погибли при пожаре на станции в Новом Уренгое

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На Сахалине пропавшего 15-летнего подростка нашли мёртвым. Тело мальчика обнаружили на территории неработающего предприятия в Углегорском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мальчик пропал 20 декабря. Рано утром он ушёл из дома и не вернулся. Следователи намерены дать оценку действиям людей, ответственных за охрану предприятия и недопущение туда посторонних лиц. Продолжается расследование...