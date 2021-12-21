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Трое рабочих погибли при пожаре на станции в Новом Уренгое

Трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции в Новом Уренгое
06:55, 22 декабря 2021
Трое рабочих погибли при пожаре на станции в Новом Уренгое Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате пожара на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Инцидент произошёл утром 22 декабря на железнодорожной станции Коротчаево в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

Загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих, — рассказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Он ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Томске спустя семь часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание, которое произошло в торговом центре «Лента». В тушении огня принимала участие спецтехника, в том числе пожарный поезд. Всех сотрудников и посетителей гипермаркета успели вывести из здания. О пострадавших не сообщалось.

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