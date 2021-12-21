Трое рабочих погибли при пожаре на станции в Новом Уренгое

В результате пожара на железнодорожной станции в Новом Уренгое погибли трое рабочих. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент
Загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих, — рассказал собеседник агентства.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Он ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Томске спустя семь часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание, которое произошло в торговом центре «Лента». В тушении огня принимала участие спецтехника, в том числе пожарный поезд. Всех сотрудников и посетителей гипермаркета успели вывести из здания. О пострадавших не сообщалось.