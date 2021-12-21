Пожар в ТЦ «Лента» в Томске полностью ликвидирован
Пожар в ТЦ «Лента» в Омске полностью ликвидирован через семь часов после его начала
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:21, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Томске спустя семь часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание, которое произошло в торговом центре «Лента». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В 21:57 по Москве — полная ликвидация пожара, — сообщили в пресс-службе.
Пожар в торговом центре «Лента» в Томске начался около 15:00 по местному времени (11:00 мск). Огонь возник в отделе непродовольственных товаров, а затем охватил всё здание. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.
В тушении огня принимала участие спецтехника, в том числе пожарный поезд. На месте работали сотрудники МЧС, полиция и бригады скорой помощи. Тушение осложнялось из-за мороза и задымления.
Всех сотрудников и посетителей гипермаркета успели вывести из здания. О пострадавших не сообщалось.
В пресс-службе «Ленты» сообщили, что гипермаркет загорелся в результате поджога, виновный — сотрудник подрядной организации, он задержан и сознался в содеянном.