«Лента» назвала виновного в пожаре в томском гипермаркете

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Ранее судимый мужчина угнал такси и попал на нём в аварию в Домодедовском округе, сообщают «Вести Подмосковья». Сначала он спровоцировал таксиста, ударив машину ногой, а затем, когда тот вышел выяснить ситуацию, запрыгнул в авто и уехал. После этого 30-летний уроженец Северо-Кавказского округа потерял управление и столкнулся с двумя автомобилями.

С места ДТП он сбежал, но его задержали в метро. Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбудили уголовное дело по факту грабежа — наказание по ст. 161 УК...