«Лента» назвала виновного в пожаре в томском гипермаркете
Анна Акимова
Анна Акимова
15:33, 21 декабря 2021
Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
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Гипермаркет «Лента» на улице Елизарова в Томске загорелся в результате поджога, виновный — сотрудник подрядной организации, он задержан и сознался в содеянном, сообщает пресс-служба ретейлера. Возгорание произошло днём 21 декабря. Огонь возник в отделе непродовольственных товаров, а затем охватил всё здание. Сейчас пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
Полиция задержала сотрудника подрядной организации, работавшего в торговом зале гипермаркета. Задержанный сознался в содеянном, — говорится в сообщении ретейлера.
Ранее источник ТАСС назвал предварительной причиной возгорания аварийную работу электросети. Пожар начался около 15:00 по местному времени. На месте работает спецтехника, в том числе пожарный поезд, сотрудники МЧС, полиция и бригады скорой помощи. Тушение осложняют мороз и задымление. Всех сотрудников и посетителей гипермаркета успели вывести из здания. В районе ощущается резкий запах дыма и пластика.
Позже огонь удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров.