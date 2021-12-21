Из горящего гипермаркета в Томске эвакуировали около 200 человек

Около 200 человек эвакуированы из горящего гипермаркета «Лента» в Томске, передаёт РИА Новости. Пожар начался днём 21 декабря в магазине по улице Елизаровых, 13. В районе ощущается резкий запах дыма, на улице, где произошло возгорание, образовалась автомобильная пробка.

Как сообщил корреспондент агентства РИА Томск, очаг возгорания находится в отделе с чемоданами.

Один из сотрудников «Ленты» сообщил агентству, что очаг возгорания находится в отделе, где продаются чемоданы, — сразу справа от входа. В настоящее время въезд на парковку запрещён. Полиция просит автовладельцев освободить парковку, — сказал он.

На месте работают 24 единицы спецтехники МЧС и 76 человек личного состава, сотрудники ППС и бригады скорой помощи. По словам корреспондента РИА Томск, некоторые сотрудники магазина не успели взять верхнюю одежду.

Эвакуировали, видимо, настолько быстро, что многие сотрудники выбежали на улицу без верхней одежды. Часть из них согреваются в авто пожарных и полиции. Другие представители ТЦ начали раздавать им синие пуховики, — подчеркнул журналист.

Отмечается, что торговые площади этого гипермаркета превышают шесть тысяч квадратных метров, пропускная способность — 3,5 тысячи человек в сутки, парковка около здания вмещает 400 авто.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Загорелась верхняя палуба, эпицентром возгорания стала рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. Пожар был ликвидирован, возбуждено уголовное дело.