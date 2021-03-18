Трое погибли при взрыве в жилом доме в Химках

https://static.news.ru/photo/a5a545aa-8895-11eb-9493-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Три человека погибли во время взрыва в жилом доме в подмосковных Химках, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает Минздрав региона.

Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация, — рассказали в ведомстве.

19 марта в девятиэтажном жилом доме города произошёл взрыв. На данный момент ещё неясно, что стало причиной, однако уточняется, что дом газифицирован.

Денис Воронин/АГН «Москва»

На ликвидации последствий происшествия работают 57 спасателей и 15 единиц техники. Площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. Кроме того, в результате взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

Позднее же стало известно, что взрыв произошёл из-за утечки газа. Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах.

Пострадавших и жильцов подъезда разместят в ближайшем лицее, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв на восьмом этаже. Что именно взорвалось, ещё устанавливается, на месте работают оперативные службы. После взрыва произошло возгорание, загорелись пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребёнка.