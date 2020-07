Трое погибли при падении одномоторного самолёта на дом в Юте

В результате происшествия погибли мужчина, женщина и девятимесячный младенец, сообщает Fox 13 News Utah.

По данным СМИ, на борту самолёта находились шесть человек, состояние оставшихся в живых стабильное. В доме, на который упал самолёт, пострадала пожилая женщина, она госпитализирована в тяжёлом состоянии. Огонь перекинулся на соседние дома.