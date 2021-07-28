Трое детей и двое взрослых погибли в пожаре под Саратовом

Пять человек погибли в загоревшемся частном доме в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области в ночь на 29 июля. В числе погибших — трое детей и двое взрослых: мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 88 квадратных метров. На место происшествия по поручению главы региона выехал зампред регионального правительства Роман Грибов, который написал о случившемся в Instagram.

В пожаре погибли пять человек, трое из них — дети. По поручению губернатора нахожусь на месте ЧП. <...> По телефону связался с главой района и министром труда и социальной защиты области. Главе региона доложил об обстоятельствах случившийся трагедии, — сообщил представитель областной администрации.

На данный момент пожар потушен. Устанавливаются причины происшествия. На месте работают экстренные службы.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившейся трагедии. Следователи проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки региональное ведомство вынесет соответствующе решение.

Ранее пожар произошёл в одном из жилых домов в центре Ростова-на-Дону. Проводилась эвакуация жителей.