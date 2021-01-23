Три росгвардейца пострадали в ходе несанкционированного митинга в Москве

https://static.news.ru/photo/e1fd3892-5d88-11eb-8f59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три сотрудника Росгвардии получили травмы в ходе столкновений с участниками несанкционированной акции протеста в Москве. Об этом журналистам рассказали в медицинских службах столицы.

По предварительным данным, пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии, — цитирует ТАСС источник.

В медицинском учреждении также уточнили, что к настоящему времени всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно, что на Пушкинской площади в Москве неизвестный бросил в полицейских банку с белой краской. Задело как минимум трёх правоохранителей.

Как сообщал NEWS.ru, в МВД намерены провести расследование всех случаев провокаций со стороны демонстрантов в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также прецедентов неподчинения законным требованиям полиции во время несанкционированных митингов 23 января в разных городах России.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.