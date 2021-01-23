В МВД пообещали расследовать случаи провокаций и неподчинения на митингах

https://static.news.ru/photo/8c2e69f8-5d66-11eb-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел намерено провести расследование всех случаев провокаций со стороны демонстрантов в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также прецедентов неподчинения законным требованиям полиции во время несанкционированных митингов 23 января в разных городах России.

МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку, — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на Пушкинской площади усилены меры безопасности в связи с готовящейся в городе акцией в поддержку арестованного оппозиционного политика. На подъездах к Москве — на Горьковском шоссе — в 10:00 утра была замечена бронетехника. При этом подтверждения, что её появление связано с готовящимися акциями, нет.

23 января в разных городах России были запланированы несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».